Отоларинголог объяснил, как сосудосуживающие капли вредят сердцу

Сосудосуживающие капли являются одним из самых популярных лекарств, используемых в период простуды. Однако этот, на первый взгляд, безобидный препарат способен навредить работе сердца, заявил "Аргументам и Фактам" врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

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По словам специалиста, сосудосуживающие капли, как правило, рекомендуется использовать не более 3-5 дней, так как в них содержится адреналин. В норме он вырабатывается надпочечниками, выбрасывается в кровь и используется по назначению и необходимости.

Если же пациент бесконтрольно принимает такой аппарат, то это может повлечь за собой неприятный последствия. Как объяснил врач, в носу происходит очень сильная сосудистая реакция, которая способна навредить как мозгу, так и сердцу.

"Действительно, может быть сердечный приступ – как минимум задействуются экстрасистолы, начинаются перебои в работе сердца, аритмия. И сердечный приступ в такой ситуации – не попытка напугать, а реальность".

По мнению отоларинголога, при заложенности носа вполне можно обойтись без сосудосуживающих назальных капель. Для борьбы с симптомами он рекомендовал промывать нос растворами на основе морской соли или использовать десенсибилизирующие средства.