8 признаков того, что пора проверить сердце

Врачи назвали неочевидные симптомы, которые могут указывать на возможные проблемы с сердцем. Об этом пишет издание Mirror.

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Иногда люди могут даже не догадываться о том, что функции сердечно-сосудистой системы начали нарушаться, так как симптомы могут быть довольно смазанными. На какие симптомы стоит обратить внимание рассказали доктор Адиль Хан, врач общей практики в Pall Mall Medical, и Синди Джодар, старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда.

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Перечисленные признаки необязательно указывают на то, что сердцем или сосудами серьезные проблемы, но оставлять их без внимания не стоит, а стоит лишний раз провериться.

Необычная усталость

Доктор Адиль Хан, врач общей практики в Pall Mall Medical, говорит, что не следует «игнорировать или преуменьшать необычный уровень усталости». Насторожить должна усталость, которая появляется не после физических нагрузок, а на фоне обычной ежедневной рутины.

Легкий дискомфорт

Доктор Хан также отмечает, что легкий дискомфорт в различных частях вашего тела, в том числе болезненные ощущения в челюсти, шее, спине или желудке, могут быть связаны с проблемами с сердцем.

Отеки

Если щиколотки немного увеличились в объеме или начал слегка выпирать живот, это могут быть отеки. Доктор Хан отмечает, что они могут быть признаками сердечной недостаточности.

Рвота и ощущение удушья

Также следует опасаться внезапной рвоты или ощущения удушья в горле. Синди Джодар, старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда, отмечает: «Не каждый приступ тошноты означает, что может произойти что-то серьезное. Но если тошнота и рвота сочетаются с другими болями, например, сильной болью в груди, это должно вызывать тревогу».

Обморок

Если человек внезапно теряет сознание, это верный признак того, что с организмом что-то не так. Доктор Хан советует записаться на приме к кардиологу. «Обсудите с врачом свои симптомы, историю болезни и факторы риска. Лечащий врач оценит симптомы, назначит анализы и проведет медицинский осмотр».

В зависимости симптомов и факторов риска могут быть назначены ЭКГ, стресс-тесты, анализы крови или другие виды обследования.

Одышка

Любой, кто испытывает одышку во время привычных дел или в состоянии покоя, должен обратиться к врачу. «Небольшой дискомфорт в груди всегда следует обследовать, но некоторые люди принимают его за расстройство желудка или мышечную боль», - отмечает доктор Хан.

Необычное потоотделение

Синди Джодар, старшая кардиологическая медсестра Британского кардиологического фонда, предупреждает о том, что нельзя игнорировать ощущение жара, липкости и потливости, которы возникают не из-за физических нагрузок, а просто так. Если кроме одышки, возникают боли в груди, важно попасть на прием к врачу.

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