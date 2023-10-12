Врач рассказала об особенностях лечения гипотериоза

Гипотиреоз характеризуется недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы - тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), из-за чего повышается уровень тиреотропного гормона ТТГ в крови. О лечении заболевания рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева в беседе с изданием "МедикФорум".

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По словам специалиста, заболевание проявляется такими симптомами, как снижение работоспособности, сложности с концентрацией внимания, из-за которых ухудшается качество жизни. Но если вовремя и правильно начать лечение, ситуацию можно исправить.

"Медикаментозное лечение недостаточной функции щитовидной железы обычно состоит из ежедневной заместительной гормональной терапии, чтобы компенсировать недостаток тироксина", - объяснила Антонина Гуреева.

Чаще всего используют левотироксин, который восполняет дефицит тироксина (Т4), или лиотиронин, который заменяет трийодтиронин (Т3). В некоторых случаях их назначают совместно.

Врач отметила, что подобрать верную дозу может только специалист. При чем с течением времени оптимальная дозировка может меняться, поэтому посещать врача с таким заболеванием необходимо регулярно.