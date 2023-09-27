Как понять, что нужно проверить щитовидную железу: видео
Щитовидная железа – это эндокринный орган, играющий важную роль в регуляции обменных процессов. От ее работы зависит здоровье всего организма.
Гормоны щитовидной железы тироксин и трийодтиронин участвуют практически во всех обменных реакциях. Они регулируют частоту сердечных сокращений, артериальное давление, пищеварение, темпы роста и созревания организма, а также работу нервной системы.
Нарушения функции щитовидной железы могут проявляться разными симптомами. Вот основные из них:
- Усталость, слабость, сонливость, апатия.
- Сухость кожи, ломкость и выпадение волос.
- Избыточный вес и задержка жидкости при отсутствии изменений в диете и физической активности.
- Низкое артериальное давление.
При появлении любого из этих симптомов необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы.
Об этом рассказала в своем видео врач-эндокринолог Ирина Суетина.
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