Щитовидная железа – это эндокринный орган, играющий важную роль в регуляции обменных процессов. От ее работы зависит здоровье всего организма.

Гормоны щитовидной железы тироксин и трийодтиронин участвуют практически во всех обменных реакциях. Они регулируют частоту сердечных сокращений, артериальное давление, пищеварение, темпы роста и созревания организма, а также работу нервной системы.

Нарушения функции щитовидной железы могут проявляться разными симптомами. Вот основные из них:

Усталость, слабость, сонливость, апатия.

Сухость кожи, ломкость и выпадение волос.

Избыточный вес и задержка жидкости при отсутствии изменений в диете и физической активности.

Низкое артериальное давление.

При появлении любого из этих симптомов необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Об этом рассказала в своем видео врач-эндокринолог Ирина Суетина.