В сутки человек в норме теряет от 50 до 150 волосков, поэтому процесс выпадения является естественным и безопасным. Однако, если волосы начинают выпадать клоками, то это должно стать поводом для беспокойства.

Чаще всего выпадение волос связывают с тремя процессами.

Телогеновое выпадение волос – при такой форме поредение происходит по всей голове. В таком случае волосяные фолликулы преждевременно переходят в стадию телогена и выпадают.

Андрогенетическая алопеция – выпадение волос, которое появляется на фоне гормональных изменений. Чаще всего оно вызвано генетической предрасположенностью и повышенной чувствительностью к тестостерону. В таком случае волосы истончаются и начинают редеть в районе лба и передней части головы.

Очаговое выпадение волос – при такой форме поредения волос на голове появляются четко очерченные области без волос. Может появляться из-за общих проблем в организме.

Об этом рассказал в своем видео врач-дерматолог Лев Кульков.