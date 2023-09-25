Почему появляется ощущение кома в горле: видео
Ощущение кома в горле – довольно распространенная проблема. Ее часто связывают с заболеваниями щитовидной железы, однако на самом деле причины могут быть иными.
Во-первых, это ощущение может быть вызвано стрессом. Напряженные мышцы горла или шеи могут слишком сильно сокращаться, вызывая неприятные ощущения в гортани.
Также причиной возникновения дискомфорта в горле может быть гастроэзофагеальный рефлюкс, когда содержимое желудка поднимается в пищевод и раздражает его.
Если ощущение кома не проходит в течение длительного времени, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить более серьезные причины дискомфорта.
Об этом рассказала в своем видео врач-эндокринолог Ирина Суетина.
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