4 фактора, которые значительно повышают риск тромбов у женщин

Новые исследования показывают, что женщины с четырьмя распространенными заболеваниями в восемь раз чаще страдают от опасных тромбов.

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Как выяснил "Рамблер", исследование, проведенное Лондонским университетом Королевы Марии и опубликованное в журнале iScience, структурировало данные о состоянии здоровья 20 048 женщин в рамках проекта Genes & Health.

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Исследование показало, что у женщин с ожирением, высоким давлением, высоким уровнем холестерина и заболеванием почек вероятность свертывания крови в восемь раз выше, чем у тех, у кого нет ни одного из этих заболеваний.

По данным ученых, примерно у каждой шестой женщины с четырьмя заболеваниями, включенными в исследование, возник тромб.

Между тем, у женщин с тремя распространенными заболеваниями вероятность образования тромбов была в пять раз выше.

Помимо изучения того, как распространенные заболевания повышают вероятность возникновения у женщин смертельных тромбов, исследователи также заметили, что наличие специфической генной мутации и назначение эстрогена повышают риск.

Рассматриваемая мутация представляла собой мутацию гена фактора V Лейдена (FVL).

А женщинам обычно назначают эстроген в целях контрацепции или как часть заместительной гормональной терапии для лечения симптомов менопаузы .

Авторы исследования заметили, что у женщин с мутацией, которые также использовали эстроген, риск свертывания крови был более чем в два раза выше, чем у женщин, у которых его не было.

Между тем, почти у 20 процентов женщин, несущих ген FVL, принимающих эстроген и живущих с двумя заболеваниями, возникали тромбы.

По словам исследователей, наличие гена FVL значительно повышало риск, поскольку только около 5 процентов женщин, принимавших эстроген и имеющих два заболевания, страдали тромбозом.

Но каждый третий из тех, у кого была мутация гена FVL и три заболевания, стал жертвой тромбов.

Хотя использование эстрогена, ген FVL и общие заболевания являются известными факторами риска образования тромбов, предыдущие исследования не рассматривали совокупный риск этих факторов.