4 фактора, которые значительно повышают риск тромбов у женщин
Новые исследования показывают, что женщины с четырьмя распространенными заболеваниями в восемь раз чаще страдают от опасных тромбов.
Как выяснил "Рамблер", исследование, проведенное Лондонским университетом Королевы Марии и опубликованное в журнале iScience, структурировало данные о состоянии здоровья 20 048 женщин в рамках проекта Genes & Health.
Исследование показало, что у женщин с ожирением, высоким давлением, высоким уровнем холестерина и заболеванием почек вероятность свертывания крови в восемь раз выше, чем у тех, у кого нет ни одного из этих заболеваний.
По данным ученых, примерно у каждой шестой женщины с четырьмя заболеваниями, включенными в исследование, возник тромб.
Между тем, у женщин с тремя распространенными заболеваниями вероятность образования тромбов была в пять раз выше.
Помимо изучения того, как распространенные заболевания повышают вероятность возникновения у женщин смертельных тромбов, исследователи также заметили, что наличие специфической генной мутации и назначение эстрогена повышают риск.
Рассматриваемая мутация представляла собой мутацию гена фактора V Лейдена (FVL).
А женщинам обычно назначают эстроген в целях контрацепции или как часть заместительной гормональной терапии для лечения симптомов менопаузы .
Авторы исследования заметили, что у женщин с мутацией, которые также использовали эстроген, риск свертывания крови был более чем в два раза выше, чем у женщин, у которых его не было.
Между тем, почти у 20 процентов женщин, несущих ген FVL, принимающих эстроген и живущих с двумя заболеваниями, возникали тромбы.
По словам исследователей, наличие гена FVL значительно повышало риск, поскольку только около 5 процентов женщин, принимавших эстроген и имеющих два заболевания, страдали тромбозом.
Но каждый третий из тех, у кого была мутация гена FVL и три заболевания, стал жертвой тромбов.
Хотя использование эстрогена, ген FVL и общие заболевания являются известными факторами риска образования тромбов, предыдущие исследования не рассматривали совокупный риск этих факторов.
Кроме того, недавние исследования показали также, что женщины, которые принимают ибупрофен во, подвергаются более высокому риску образования тромбов-убийц .