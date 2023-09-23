Когда головокружение является поводом обратиться к врачу
Головокружения можно считать очень распространенным недугом. Причин для такого состояния может быть целое множество – такой симптом присущ большому количеству проблем в организме.
Многие привыкли относиться к легкому головокружению несерьезно и игнорировать проблему, если она беспокоит не на постоянной основе.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, в каких случаях головокружение игнорировать опасно для здоровья, и почему в этих случаях важно немедленно обращаться к специалисту. На наши вопросы ответил врач общей практики и бариатрический хирург Максим Елисеев.
Причин головокружений, действительно, множество: резкое снижение или повышение артериального давления, гипертоническая болезнь, снижение уровня глюкозы в крови (например, если у человека есть сахарный диабет).
Также может быть причиной головокружения и вирус гепатита С. Но чаще всего — это проблема в циркуляции крови в сосудах головного мозга. Поэтому в любом случае сам эпизод головокружения — это патологический симптом. Если пациент не может связать этот симптом со снижением или повышением давления, падением сахара или переутомлением, а головокружение появляется часто, это является аргументом в пользу того, чтобы срочно отправиться к врачу.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Если головокружение появляется у мужчин и женщин старше пятидесяти лет, оно может возникать за счет появления стенозов сосудов головного мозга или при отложении атеросклеротических бляшек. Однократный эпизод, который связан, скажем, с тяжелой физической нагрузкой, либо с жарой, купируется довольно быстро. Но в случае регулярных головокружений, осмотр и консультация врача будут необходимы.