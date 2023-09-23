Когда головокружение является поводом обратиться к врачу

Также может быть причиной головокружения и вирус гепатита С. Но чаще всего — это проблема в циркуляции крови в сосудах головного мозга. Поэтому в любом случае сам эпизод головокружения — это патологический симптом. Если пациент не может связать этот симптом со снижением или повышением давления, падением сахара или переутомлением, а головокружение появляется часто, это является аргументом в пользу того, чтобы срочно отправиться к врачу.

Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург