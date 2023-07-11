Невролог раскрыл причины резких головокружений

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, почему могут возникать резкие головокружения. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

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По словам медика, может быть большое количество причин головокружения — от неврологических до лор-заболеваний. Однако часто оно может быть вызвано изменением положения тела.

Как объяснил невролог, отолиты, соединения фосфора и кальция, посылают в мозг сигнал о том, что голова изменила свое положение с вертикального на горизонтальное или наоборот. Из-за этого и появляется ощущение, что она кружится.