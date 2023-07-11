$91.49-0.19100.42+0.60

Невролог Гайфутдинов раскрыл причины резких головокружений

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, почему могут возникать резкие головокружения. Об этом пишет издание Pravda.Ru.

Невролог раскрыл причины резких головокружений
© unsplash.com

По словам медика, может быть большое количество причин головокружения — от неврологических до лор-заболеваний. Однако часто оно может быть вызвано изменением положения тела.

Как объяснил невролог, отолиты, соединения фосфора и кальция, посылают в мозг сигнал о том, что голова изменила свое положение с вертикального на горизонтальное или наоборот. Из-за этого и появляется ощущение, что она кружится.

Потеря веса и заболевания печени: есть ли связь

Однако чувство, когда человек резко встает с кровати, не является головокружением. Неприятное ощущение связано с оттоком крови от головы к ногам.

Ранее врач перечислила похожие на грипп симптомы болезни Лайма.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости