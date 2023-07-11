Потеря веса и заболевания печени: есть ли связь

Неалкогольный стеатогепатит представляет собой опасное заболевание, в результате которого поражается печень. Как правило, оно диагностируется у людей с избыточным весом, протекает бессимптомно, и грозит как развитием рака, так и смертью.

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Известно, что течение болезни можно замедлить за счет корректировки рациона питания. О том, каким именно образом можно добиться положительных результатов, – в материале "Рамблера".

Эксперимент

В процессе лечения пациентам в том числе предписывается следовать диетам, которые позволили бы им терять вес, тем самым избавляя стенки печени от лишних жиров. Недавно исследователи решили выяснить, как отразится на здоровье суповая диета, окажет ли она положительный эффект на состояние органа.

С этой целью к участию в эксперименте пригласили 16 человек с диагностированным неалкогольным стеатогепатитом. Диетологи составили для них специальный рацион питания, которого нужно было придерживаться в течение 24-х недель. Он состоял в основном из супов, коктейлей и питательных батончиков. В сутки они потребляли около 900 калорий, в том числе все необходимые для поддержания комфортного состояния витамины и минералы.

На протяжении всего эксперимента участников взвешивали, измеряли их артериальное давление, направляли на сдачу различных анализов и ультразвуковое исследование.

Результаты

По прошествии 2-х лет добровольцы потеряли около 15% своего веса, содержание жира в печени значительно уменьшилось. То же самое произошло с воспалениями и рубцеванием органа.

Как объяснили ученые, испытанная диета показала лучший результат в сравнении с другими. Испытуемые перенесли ее максимально комфортно, а показатели их состояния здоровья говорят сами за себя. По словам авторов эксперимента, они выигрывают даже на фоне применения медикаментов, назначаемых при неалкогольном стеатогепатите.