4 неочевидные вещи, которые вредят печени

Печень – жизненно важный орган, который участвует в массе ключевых процессов в организме. Печень фильтрует кровь, участвует в пищеварении и даже помогает бороться с инфекциями.

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На этот ценный орган ежедневно ложится колоссальная нагрузка. Но подчас люди наносят урон печени неосознанно, даже не подозревая о том, что их образ жизни так негативно влияет на данный орган.

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Подробнее о не самых очевидных вещах, которые убивают печень – в материале "Рамблера".

Лишний вес

Ожирение становится источником огромного количества проблем со здоровьем: от сахарного диабета до онкологических недугов. Немногие знают об этом, но если человек страдает лишним весом, печень также находится под ударом. Ожирение может способствовать неалкогольной жировой болезни печени.

Вследствие данного недуга клетки печени перестают работать должным образом, у пациентов развивается печеночная недостаточность, а затем цирроз печени.

Жаропонижающие и обезболивающие

Многие люди используют жаропонижающие препараты даже при малейшем повышении температуры. Обезболивающие медикаменты также подчас используются необдуманно. И мало кто задумывается о том, что эти лекарства вредят печени. В частности, опасность представляют те, в которых основным компонентом является парацетамол. Парацетамол разрушает печень из-за излишек ацетаминофена в нем, которые могут спровоцировать печеночную недостаточность.

Газировка

Сладкие газированные напитки не славятся пользой для организма. Но чаще всего об их вреде говорят лишь в контексте того, что такие напитки повышают риск развития ожирения. А между тем газировка также увеличивает шансы на развитие неалкогольной жировой болезни печени. Если у человека уже имеется лишний вес, потребление газировки станет дополнительным фактором риска.

Курение

Потребление табака наносит колоссальный вред не только легким и сердечно-сосудистой системе, но также оказывает крайне негативное воздействие на печень. Токсические компоненты табачного дыма вызывают воспаление печени, что приводит к циррозу, а в дальнейшем может вызвать рак печени.