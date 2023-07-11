Врач перечислила похожие на грипп симптомы болезни Лайма

Врач Захарова перечислила похожие на грипп симптомы болезни Лайма
Болезнью Лайма можно заразиться после укуса клеща, однако вовремя заметить ее не всегда просто. Семейный врач Татьяна Захарова рассказала "МедикФоруму", какие признаки этого заболевания можно спутать с симптомами гриппа.
По словам специалиста, у заболевшего появляется круглая или овальная сыпь. Как правило, это происходит в течение одной-четырех недель после укуса, но иногда сыпь образуется позже — спустя три месяца.
Сама сыпь может быть плоской или чуть приподнятой, по цвету — розовой, красной, фиолетовой. Она не вызывает зуда или жара, однако иногда у человека спустя несколько дней или недель после укуса клеща появляются симптомы гриппа.
Среди признаков, которые напоминают распространенное заболевание, но могут быть вызваны болезнью Лайма, высокая температура, озноб, жар; боль в голове, мышцах и суставах, а также усталость и отсутствие энергии.
Если человека не начинают вовремя лечить, у него могут опухнуть и начать болеть суставы. Наблюдаются также онемение, проблемы с сердцем, памятью или концентрацией.
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