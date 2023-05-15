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Эксперт Орлова рассказала о "кочующем" клеще

Кандидат биологических наук Мария Орлова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о новом виде клеща.

Эксперт Орлова рассказала о "кочующем" клеще
© AdobeStock

Не так давно во время экспедиции в Восточную и Западную Сибирь ученые обнаружили три новых вида клещей. По словам Орловой, один из видов способен покидать своего хозяина на длительное время и оставаться в убежище:

"Это дает ему возможность нападать на других животных, что формирует коридор для трансмиссии инфекций другим группам позвоночных, в эту цепь постепенно встраивается и человек".

Вирусолог Викулов объяснил, почему не работает популярный метод против клещей

В числе заболеваний, которые могут спровоцировать клещи: баррели, бартонеллы, возбудители аноплазмы и анаплазмоза.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если укусил клещ.

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