Эксперт Орлова рассказала о "кочующем" клеще
Кандидат биологических наук Мария Орлова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о новом виде клеща.
Не так давно во время экспедиции в Восточную и Западную Сибирь ученые обнаружили три новых вида клещей. По словам Орловой, один из видов способен покидать своего хозяина на длительное время и оставаться в убежище:
"Это дает ему возможность нападать на других животных, что формирует коридор для трансмиссии инфекций другим группам позвоночных, в эту цепь постепенно встраивается и человек".
В числе заболеваний, которые могут спровоцировать клещи: баррели, бартонеллы, возбудители аноплазмы и анаплазмоза.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если укусил клещ.