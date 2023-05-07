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Вирусолог Викулов объяснил, почему не работает популярный метод против клещей

При укусе клеща от заражения не спасет способ, согласно которому нужно поместить насекомое в табачный пепел, а потом натереть им кожу. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал вирусолог Георгий Викулов.

Вирусолог объяснил, почему не работает популярный метод от клещей
© РИА Новости

По словам специалиста, если человек инфицирован, пепел ему никак не поможет. В такой ситуации необходимы участие врача и меры, эффективность которых доказана профессиональной медициной.

В интернете распространился видеоролик, в котором клеща помещают в пепел. Он отравляется, а затем насекомым натирают кожу. По мнению авторов способа, это предотвращает укус.

Спасатель назвал способ борьбы с клещами на даче

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если укусил клещ.

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