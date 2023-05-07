Вирусолог объяснил, почему не работает популярный метод от клещей

При укусе клеща от заражения не спасет способ, согласно которому нужно поместить насекомое в табачный пепел, а потом натереть им кожу. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал вирусолог Георгий Викулов.

По словам специалиста, если человек инфицирован, пепел ему никак не поможет. В такой ситуации необходимы участие врача и меры, эффективность которых доказана профессиональной медициной.