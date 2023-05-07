Вирусолог объяснил, почему не работает популярный метод от клещей

Вирусолог Викулов объяснил, почему не работает популярный метод против клещей
При укусе клеща от заражения не спасет способ, согласно которому нужно поместить насекомое в табачный пепел, а потом натереть им кожу. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал вирусолог Георгий Викулов.
По словам специалиста, если человек инфицирован, пепел ему никак не поможет. В такой ситуации необходимы участие врача и меры, эффективность которых доказана профессиональной медициной.
В интернете распространился видеоролик, в котором клеща помещают в пепел. Он отравляется, а затем насекомым натирают кожу. По мнению авторов способа, это предотвращает укус.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если укусил клещ.