Что делать, если укусил клещ: инструкция от врача
Если вы планируете проводить много времени на природе, нужно знать, как действовать в случае, если вас или ваших близких укусил клещ. Не все клещи опасны, но некоторые из них могут переносить клещевой энцефалит. Это вирусное заболевание, которое приводит к очень серьезным осложнениям.
Энцефалит проще предотвратить, нежели чем лечить, поэтому попросили врача-терапевта Ольгу Ситкину составить инструкцию, что делать при укусе клеща. Подробнее — в материале "Рамблера".
Важно отметить, что ни в кое случае делать нельзя:
- Мазать его растительным маслом или чем-то другим. Так клещ начинает задыхаться, впрыскивая еще больше вероятных инфекционных агентов со слюной.
- Выдергивать его. Так вы рискуете оставить головку клеща внутри кожи, и она может загноиться.
- Выбрасывать удаленного клеща, не проводя анализ на носительство инфекций. Это может быть рискованно, ведь большое количество клещей заражено боррелиозом. В случае выявления инфекции назначается превентивная терапия, которая существенно снижает риски развития заболевания.
Если вас укусил клещ, важно удалить его правильно: можно использовать специальное устройство - клещедер, совершая выкручивающее действия, либо схватить пинцетом клеща как можно ближе к коже и просто потянуть на себя, но это важно делать очень аккуратно, чтобы не раздавить членистоногое. Для удаления клеща можно обратиться в государственный травмпункт, который работает круглосуточно.
После удаления клеща необходимо сдать его на анализ в СЭС в течение 48 часов. В случае подтверждения инфекции (боррелиоз, клещевой энцефалит) обязательно обратиться к врачу-инфекционисту и наблюдать за местом укуса в течение нескольких недель.Ситкина Ольга СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина
По словам медика, в качестве меры профилактики рекомендуется заблаговременно привиться от клещевого энцефалита. Эффективного лечения от заболевания на сегодняшний день нет, поэтому вакцинация очень важна и крайне рекомендована для регионов с высоким уровнем распространенности данного заболевания: Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Челябинская, Томская, Тверская, Ивановская и Костромская области, а также Алтайский край.
Прививка от клещевого энцефалита возможна также по экстренной схеме. Проконсультироваться по возможности экстренной профилактики от клещевого энцефалита, а также о сроках действия иммунитета можно с терапевтом или инфекционистом.