Что делать, если укусил клещ: инструкция от врача

Если вас укусил клещ, важно удалить его правильно: можно использовать специальное устройство - клещедер, совершая выкручивающее действия, либо схватить пинцетом клеща как можно ближе к коже и просто потянуть на себя, но это важно делать очень аккуратно, чтобы не раздавить членистоногое. Для удаления клеща можно обратиться в государственный травмпункт, который работает круглосуточно.



После удаления клеща необходимо сдать его на анализ в СЭС в течение 48 часов. В случае подтверждения инфекции (боррелиоз, клещевой энцефалит) обязательно обратиться к врачу-инфекционисту и наблюдать за местом укуса в течение нескольких недель.

Ситкина Ольга Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина