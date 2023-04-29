Дачная аптечка на майские: что взять с собой

Майские праздники уже совсем близко и многие россияне прямо сейчас готовятся отправиться на дачи. После застолий и шашлыков дачникам могут потребоваться лекарства. «Комсомольская правда» рассказала, к употреблению каких продуктов необходимо относиться с осторожностью и какие препараты стоит положить в аптечку перед отъездом на природу.

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Мясо, зелень и даже картошка: чем можно отравиться на даче

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«КП» привела список продуктов, которые при определенных условиях могут оказаться опасными:

Зелень (салат, лук, петрушка, укроп)

Газета отмечает, что опасна плохо промытая зелень, и советует покупать ее только в вакуумных упаковках от проверенных производителей. Но даже такую зелень стоит тщательно промыть проточной водой (или бутилированной, если вода на даче не очень чистая).

Помидоры

«КП» предупреждает, что угрозу таят в себе проколотые помидоры.

«Даже содранная кожица уже может вызвать цепную реакцию, когда бактерии (сальмонеллы и норовирусы) начинают размножаться в мякоти», - подчеркивает газета.

Также не стоит рисковать и есть помидоры с мягкими боками. Ополаскивать помидоры советуют горячей водой (около 60-70 градусов).

Вареный картофель

Картошка считается хорошим сорбентом и именно поэтому ее часто подают в качестве одной из закусок к крепким напиткам, подчеркивает «КП». Но в этой ее особенности кроется и опасность - картофель легко притягивает к себе бактерии. К примеру, если уже отваренную картошку разрезали на плохо вымытой доске, где до этого резали сырое мясо или другой зараженный продукт.

Плохо прожаренный шашлык

Выбирая мясо в магазине, стоит внимательно проверить информацию о сроке годности. Если мариновать шашлыки планируется самостоятельно, нужно купить максимальное свежее мясо, не оставлять его надолго на свежем воздухе и хорошо прожарить.

Что положить в аптечку

«КП» советует взять с собой на дачу энтеросорбенты широкого действия - это лекарственные средства, которые связывают вредные вещества в желудочно-кишечном тракте и выводят их из организма, помогая при отравлении, тошноте, диарее, кишечных инфекциях и похмельном синдроме.

К энтеросорбентам относится обычный активированный уголь и более сложные и дорогие препараты (к примеру, соединения кремния).

Применение энтерсорбентов противопоказано при желудочных и кишечных кровотечения, при язвенной болезни в активной стадии и в случае индивидуальной непереносимости.

Также в аптечку стоит добавить противодиарейные препараты типа лоперамида, препараты от аллергии, антисептики на случай ран (к примеру, перекись водорода), крем или спрей на случай ожога, болеутоляющие средства, капли или спрей от насморка, жаропонижающие средства, вату, бинты и лейкопластырь.

Перед приемом каждого препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению, в которой перечислены противопоказания и указаны допустимые дозировки.