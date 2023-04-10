Чем опасны бактерии в мясе

Американские ученые пришли к выводу, что бактерии, обнаруженные в мясе, приводят к распространению инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Подробнее — в материале "Рамблера".

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Исследование провела группа ученых из Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона. Они проанализировали случаи инфекций мочевыводящих путей в США и выяснили, что ежегодно более полумиллиона (от 480 000 до 640 000) из них связаны со штаммами кишечной палочкой пищевого происхождения, которые обнаружили в продаваемом в супермаркетах мясе.

Кишечная палочка (E coli) — это бактерии, которые обычно встречаются в кишечнике животных, включая коров и другой домашний скот. Они могут быть в продуктах из мяса этих животных, если они не были правильно обработаны. При их употреблении человеком бактерии попадают в мочевой пузырь или мочеиспускательный канал, приводя к болезненным инфекциям. Некоторые из них, более серьезные, затрагивают также почки. При этом, по словам ученых, чаще всего инфекциям мочевыводящих путей, спровоцированных кишечной палочкой, подвержены женщины.

Кенийские ученые из Университета Эгертона в конце марта этого года также опубликовали исследование на тему заражения мясных продуктов кишечной палочкой. E coli обнаружили в 100 процентах взятых экземпляров.