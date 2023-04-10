Как связаны атеросклероз и потенция

С эректильной дисфункцией в течение жизни сталкивается каждый десятый мужчина. Около 90% при этом страдают от нее "молча", не обращаясь к врачу и не пытаясь найти причину.
Согласно статистике, в 80% случаев проблемы с эрекцией являются последствием не урологических, а сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклероз в этом списке находится на первом месте. Как заболевание связано с сексуальным здоровьем мужчин? Рассказываем в материале "Рамблера".
Исследование на тему взаимосвязи атеросклероза и эректильной дисфункции (ЭД) провели российские ученые в 2006 году. Было обследовано 411 больных с нарушением эректильной функции. У 85 из них ученые обнаружили артериальную форму ЭД, а у 25 при этом был выявлен атеросклероз.
Атеросклероз — это хроническое заболевание, которое вызвано накоплением жировых отложений, или бляшек, в артериях. В группе риска находятся люди с высоким уровнем холестерина, повышенным артериальным давлением, диабетом, избыточной массой тела, генетическими предпосылками, а также ведущие нездоровый образ жизни. При атеросклерозе бляшка может перекрыть сосуд или неожиданно разорваться, что приводит к образованию тромбов, развитию инфаркта или инсульта.
Заболевание напрямую влияет и на мужском здоровье. От качества кровоснабжения полового члена зависит эрекция. Когда повреждаются кровеносные сосуды полового члена, эластичность сосудов значительно снижается, а кровоток нарушается. Последствие — в орган не поступает достаточно кислорода и питательных веществ, чтобы поддерживать эрекцию, в результате чего возникает эректильная дисфункция, появление которой — повод обратиться к врачу и пройти комплекс обследований, в том числе на наличие сердечно-сосудистых заболеваний.