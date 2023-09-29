Врач рассказал, как по полости рта выявить болезни щитовидки

Сбои в работе щитовидной железы сказываются на всем организме. На симптомы болезни может указывать даже состояние ротовой полости пациента. Об этом рассказал срач-стоматолог Илья Антонов. Его слова приводит «ФедералПресс».

© Unsplash

Специалист рекомендует обращать внимание на язык. При проблемах с щитовидной железой он может менять форму и отекать. Из-за этого у человека могут наблюдаться проблемы с речью и изменения вкуса пищи.

Также признаками проблем с щитовидной железой может быть отек слизистой десен, а также возникать сухость во рту.