Психиатр перечислил причины лунатизма

Существуют различные факторы, которые влияют на развитие лунатизма. О них психиатр, нарколог Владимир Каторгин рассказал "Пятому каналу".

© Unsplash

Лунатизм, также именуемый сомнамбулизмом, представляет собой состояние, при котором человек во время сна начинает двигаться и выполнять определенные действия.

По словам специалиста, его могут спровоцировать нарушение сна, неправильное питание, ночной режим работы, нервное перенапряжение, прием сильнодействующих, психотропных веществ и алкогольных напитков. Помимо этого, важно помнить о наследственности, которая играет в данном случае немаловажную роль.

Больше всего сомнамбулизму подвержены дети, обращает внимание психиатр. Подобное состояние считается приемлемым в возрасте до 10 лет, однако для большей уверенности не будет лишним обследоваться у психиатра или невролога.