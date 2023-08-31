Повышенная тревожность: симптомы, причины, лечение

Повышенная тревожность — это один из распространенных типов психических нарушений, расстройство, которое проявляется в постоянном переживании, беспокойстве о разных вещах даже по самым незначительным поводам.

© ru.123rf.com

Согласно статистике, с тревожными расстройствами на протяжении жизни сталкивается каждый третий человек в мире, причем женщины в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Повышенная тревожность может являться симптомом целого ряда заболеваний.

Видео дня

О том, по каким признакам можно определить повышенную тревожность, а также о методах ее лечения, читайте в материале «Рамблера».

Симптомы

Признаки повышенной тревожности специалисты подразделяют на эмоциональные, поведенческие и когнитивные. Психическим расстройством тревога считается в том случае, если она постоянная и сильная, а также не проходящая в течение шести месяцев после какого-либо травмирующего события.

Чаще всего симптомами повышенной тревожности являются:

необъяснимое чувство страха;

чувство постоянного нервного напряжения;

резкие перепады настроения;

раздражительность;

быстрая утомляемость;

ослабленная концентрация внимания;

неуверенность в своих силах;

ощущение кома в горле;

учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, чувство жара без повышения температуры тела;

потливость ладоней и стоп;

бессонница;

апатия;

головокружения;

суетливость;

рассеянность;

скованность движений;

сильно ускоренная речь.

Также стоит отметить, что в том случае, если повышенная тревожность сама является симптомом какого-либо заболевания, то у человека будут проявляться симптомы и основной патологии.

Например, при проблемах с щитовидной железой к перечисленным признакам повышенной тревожности могут добавиться выпадение волос и сухость кожи, при гипертонии — повышение артериального давления, при анемии — бледность и слабость.

Причины

Повышенная тревожность возникает вследствие различных причин. Чаще всего появление этого недуга связано со стрессовыми ситуациями, в которые попадает человек:

потеря источника дохода;

тяжелые болезни близких людей;

жестокое обращение в детстве (физическое, психологическое насилие)

переизбыток негативных новостей;

жизнь в постоянном стрессе;

потеря близкого человека или нахождение самого пациента в близком к смерти состоянии;

проживание с психически больным человеком или алкоголиком;

тяжелые социальные условия, бедность;

врожденные психопатии.

Также тревожность может быть и проявлением некоторых заболеваний:

депрессия;

болезни щитовидной железы;

анемия;

сердечно-сосудистые заболевания;

деменция;

шизофрения;

биполярное расстройство личности;

последствия черепно-мозговых травм.

Следует отметить, что причиной повышенной тревожности может также быть хроническая зависимость от алкоголя или запрещенных средств, а также резкий отказ от них.

Лечение

При лечении повышенной тревожности специалисты обычно применяют комплекс методов, включающий в себя психотерапию, использование лекарственных препаратов и рекомендации по изменению образа жизни пациента.

Так, например, страдающим повышенной тревожностью людям стоит придерживаться режима дня, который включает время на полноценный отдых, поменять пищевые привычки, перейдя на здоровый рацион, снизить потребление напитков, содержащих кофеин, отказаться от курения и алкоголя.

Лекарства для лечения повышенной тревожности назначает только лечащий врач. Медикаментозное лечение включает в себя, как правило, антидепрессанты и транквилизаторы, которые пациент должен принимать от шести месяцев до года.