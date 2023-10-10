Психотерапевт предупредила об опасных последствиях ипохондрии

Ипохондрия представляет собой чрезмерное беспокойство о состоянии своего здоровья, для которого характерны мнительность и восприятие обычных ощущений как проявлений опасного недуга. К чему могут привести подобные мысли, "Известиям" рассказала клинический психолог Екатерина Клименко.

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Ипохондрики самостоятельно диагностируют у себя какое-либо заболевание на основании общедоступной информации. По словам специалиста, в результате человек фокусируется на своей "болезни", а другие сферы его жизни начинают страдать.

"Еще одна опасность – это гипердиагностика: человек начинает неустанно ходить по врачам, сдавать множество анализов, проводить различные исследования, что в конечном итоге приводит к огромным финансовым потерям", – предупредила эксперт.

Она объяснила, что ипохондрия может привести к развитию тревожного или панического расстройства и, как следствие, к депрессии.

Психотерапевт также рассказала, что к ипохондрии в большей степени склонны женщины старше 18 лет и студенты-медики.