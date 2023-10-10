Врач назвал два ранних признака менингита

Резкая головная боль и спазм мышц шеи, который не позволяет человеку наклонить голову, являются первыми признаками менингита. Об этом хирург Владислав Шафалинов заявил в эфире программы "Вакцина правды".

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Специалист также рассказал, что есть вирусные и бактериальные менингиты. Последние вызываются менингококком, пневмококком, золотистым стафилококком и считаются наиболее тяжелыми.

Врач обратил внимание, что при заболевании важна своевременная помощь. А самым точным методом его диагностики является спинно-мозговая пункция.

Ранее "Рамблер" рассказывал о заболеваниях, на которые может указывать першение в горле.