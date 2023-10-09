В США зафиксировали первую смерть от вируса Повассан

В США, в штате Мэриленд, скончался зараженный вирусом Повассан пациент. Об этом сообщает издание The Sun.

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Вирус Повассан передается людям при укусах инфицированных самок черноногих клещей. Он назван в честь одноименного города в Онтарио, где и был впервые обнаружен. В результате заражения у человека может развиться энцефалит и наступить смерть.

Уточняется, что американец, вероятно, заразился вирусом в Канаде, из которой недавно вернулся. В Министерстве здравоохранения считают, что вирус Повассан не представляет опасности для жителей штата.