Первыми признаками заражения туберкулезом, по словам специалиста, являются кашель, быстрая утомляемость и сильная потливость, "которая не зависит от времени года и температурного режима окружающей среды".

"Человек потеет настолько сильно, что после ночи можно выжимать постельное белье. Также наблюдаются немотивированная слабость и быстрая утомляемость. Эти признаки проявляются резко и безосновательно".

Врач обратил внимание, что с момента заражения туберкулезом легких до появления каких-либо симптомов развития недуга может пройти от нескольких месяцев до одного года. Однако бывает, что первые признаки становятся заметны уже спустя 2–3 месяца.