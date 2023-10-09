Врач Кондрахин перечислил неочевидные симптомы туберкулеза легких
Несмотря на постоянное развитие медицины туберкулез легких по-прежнему представляет собой смертельное инфекционное заболевание. Как определить первые признаки развития болезни, "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Первыми признаками заражения туберкулезом, по словам специалиста, являются кашель, быстрая утомляемость и сильная потливость, "которая не зависит от времени года и температурного режима окружающей среды".
"Человек потеет настолько сильно, что после ночи можно выжимать постельное белье. Также наблюдаются немотивированная слабость и быстрая утомляемость. Эти признаки проявляются резко и безосновательно".
Врач обратил внимание, что с момента заражения туберкулезом легких до появления каких-либо симптомов развития недуга может пройти от нескольких месяцев до одного года. Однако бывает, что первые признаки становятся заметны уже спустя 2–3 месяца.
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