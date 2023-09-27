Российские ученые: вирус кроликов убивает раковые опухоли человека

Ученые научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) выяснили, что установили что вирус миксомы эффективно борется с раковыми опухолями. Об этом СМИ сообщил Александр Малоголовкин, ведущий научный сотрудник направления "Генная инженерия" "Сириуса", завлабораторией молекулярной вирусологии Сеченовского университета.

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По его словам, вирус миксомы размножается только в клетках кроликов и не опасен для человека. При этом выяснилось, что вирус кроликов эффективно заражает и убивает раковые клетки.

Ученые проверили это на клеточных моделях в лаборатории и на мышах. Так, специалисты подсаживали мышам раковые клетки, выращивали на них за 8-9 дней меланому размером с грецкий орех, а затем заражали тех же мышей вирусом миксомы и наблюдали за тем, как опухоль чудесным образом постепенно уменьшается.

В результате, вирус помог уменьшить опухоли в 50 и более раз. Это показало, что вирусы можно использовать для лечения онкологии.

Так, ученые доказали, что чистый онколитический вирус разрушает раковые клеточные линии человека в лабораторных условиях ( в пробирке) и также эффективен на живых мышах.

Следующий этап — его модификация для усиления иммунного ответа и дальнейшие испытания.