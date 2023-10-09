Ученые назвали способ предотвратить инфаркт
Ученые Самарского университета разработали методику, позволяющую оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Biomedical Engineering, где были опубликованы результаты работы.
Методика, разработанная специалистами, поможет диагностировать атеросклероз на ранней стадии и предотвратить сердечные заболевания, приводящие к инфаркту.
Как объяснили специалисты, эластичность сосудов - один из тех параметров, которые важно держать под контролем. Если стенки сосудов жесткие, человек сильнее реагирует на скачки давления и в большей степени подвержен риску атеросклероза, сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) разработали простой способ оценки эластичности сосудов, в основе которого анализе различий сердечного и пульсового ритма пациента.
"По результатам обработки предоставленных нам медицинских данных выяснилось, что у людей с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС), у которых одновременно регистрировали сердечный ритм (жестко задаваемый ЭКС) и пульсовой ритм, эти ритмы были неодинаковыми, и различия между ними обладали статистической значимостью", – рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.