Ученые назвали способ предотвратить инфаркт

"По результатам обработки предоставленных нам медицинских данных выяснилось, что у людей с имплантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС), у которых одновременно регистрировали сердечный ритм (жестко задаваемый ЭКС) и пульсовой ритм, эти ритмы были неодинаковыми, и различия между ними обладали статистической значимостью", – рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.