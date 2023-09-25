Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru назвала нетипичные симптомы, которые могут свидетельствовать об инфаркте.

Медик напомнила, что болезни сердца в 46,3% являются причиной смерти среди взрослого населения России:

"Из них 6,5% приходятся на острый инфаркт миокарда — нарушение, при котором сердечная мышца перестаёт получать кровь и частично отмирает".

Как правило, на инфаркт указывают следующие симптомы: сильная непроходящая давящая или жгучая боль за грудиной и в области сердца, холодный пот, тревожность и ощущение нехватки воздуха. Порой загрудинная боль отдает в левую руку, плечо, лопатку или шею.

Однако бывают и нетипичные симптомы. Иногда у пациентов перед инфарктом начинает сильно болеть живот, ноет нижняя челюсть или возникает чувство нехватки воздуха без других симптомов.

Врач также отметила, что инфаркт может маскироваться под другие заболевания. Так, абдоминальная форма проявляется болью в животе, тошнотой или рвотой. А иногда симптомы инфаркта напоминают инсульт: речь пациента становится невнятной, возникают проблемы с координацией движения, а боли в сердце при этом нет.

В заключение врач добавила, что опаснее всего бессимптомное течение инфаркта, с которым нередко сталкиваются пациенты с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.