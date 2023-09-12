Нарколог Масякин рассказал, какая привычка во время похмелья провоцирует инфаркт
Психиатр-нарколог Антон Масякин в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал о похмельной привычке, которая может спровоцировать инфаркт.
По словам медика, во время похмелья нельзя пить крепкий чай или кофе. Эти напитки повышают давление и могут привести к сердечному приступу.
Если похмелье переносится крайне тяжело, Масякин рекомендовал обратиться за экстренной медицинской помощью и "не испытывать судьбу".
Нарколог также подчеркнул, что при похмелье не следует посещать баню, употреблять алкоголь, лекарства на спирту, а также заниматься тяжелыми физическими нагрузками.
В таком состоянии необходимо восстановить водно-солевой баланс в организме. При этом обычной пресной воды может быть недостаточно, поскольку в ней недостаточно необходимых микроэлементов:
"Можно употреблять минеральную воду без газа по полстакана три раза в день или соки, подойдут также дыня и арбуз".
Масякин также добавил, что справиться с похмельем нередко помогает огуречный рассол без уксуса. Однако следует помнить о том, что продукты с повышенным содержанием соли задерживают воду в организме и не утоляют жажду.
"При употреблении разных рассолов или жирных соленых бульонов возможно ухудшение общего состояния и обострение ряда хронических заболеваний", – заключил врач.
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