Психиатр-нарколог Антон Масякин в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал о похмельной привычке, которая может спровоцировать инфаркт.

По словам медика, во время похмелья нельзя пить крепкий чай или кофе. Эти напитки повышают давление и могут привести к сердечному приступу.

Если похмелье переносится крайне тяжело, Масякин рекомендовал обратиться за экстренной медицинской помощью и "не испытывать судьбу".

Нарколог также подчеркнул, что при похмелье не следует посещать баню, употреблять алкоголь, лекарства на спирту, а также заниматься тяжелыми физическими нагрузками.

В таком состоянии необходимо восстановить водно-солевой баланс в организме. При этом обычной пресной воды может быть недостаточно, поскольку в ней недостаточно необходимых микроэлементов:

"Можно употреблять минеральную воду без газа по полстакана три раза в день или соки, подойдут также дыня и арбуз".

Масякин также добавил, что справиться с похмельем нередко помогает огуречный рассол без уксуса. Однако следует помнить о том, что продукты с повышенным содержанием соли задерживают воду в организме и не утоляют жажду.