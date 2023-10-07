Офтальмолог перечислил неочевидные причины нарушения зрения

Офтальмолог Йоргенсен перечислил неочевидные причины нарушения зрения
Офтальмолог и глазной хирург из Лондона, Йорн Слот Йоргенсен, выделил неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию нарушений зрения. Его слова приводит Mail Online.
По его мнению, многие люди случайно подвергают свое зрение определенным рискам. Йоргенсен подчеркнул важность регулярного прохождения проверки зрения, рекомендуя проводить ее не реже, чем раз в два года.
Способность регулярно контролировать состояние зрения имеет критическое значение, так как отказ от периодических проверок может привести к недиагностированным глазным заболеваниям. Некоторые из них, такие как глаукома, диабетическая ретинопатия и дегенерация желтого пятна, часто могут развиваться на ранних стадиях, не сопровождаясь заметными симптомами.
Ранее мы писали о том, что офтальмолог перечислила опасные для зрения ежедневные привычки.