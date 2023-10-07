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Офтальмолог Йоргенсен перечислил неочевидные причины нарушения зрения

Офтальмолог и глазной хирург из Лондона, Йорн Слот Йоргенсен, выделил неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию нарушений зрения. Его слова приводит Mail Online.

Офтальмолог перечислил неочевидные причины нарушения зрения
© unsplash

По его мнению, многие люди случайно подвергают свое зрение определенным рискам. Йоргенсен подчеркнул важность регулярного прохождения проверки зрения, рекомендуя проводить ее не реже, чем раз в два года.

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Способность регулярно контролировать состояние зрения имеет критическое значение, так как отказ от периодических проверок может привести к недиагностированным глазным заболеваниям. Некоторые из них, такие как глаукома, диабетическая ретинопатия и дегенерация желтого пятна, часто могут развиваться на ранних стадиях, не сопровождаясь заметными симптомами.

Ранее мы писали о том, что офтальмолог перечислила опасные для зрения ежедневные привычки.

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