Офтальмолог перечислила опасные для зрения ежедневные привычки

Часто проблемы со зрением могут быть связаны с генетикой, но существуют и другие факторы, которые оказывают значительное воздействие на остроту зрения. Об этом в беседе с «Известиями» как отмечает офтальмолог-микрохирург и лазерный хирург, доктор Светлана Миргородская.

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Один из таких факторов - это повышенная нагрузка на глаза при ближней работе. Эксперт подчеркивает, что глазам легче выполнять свои функции, когда они направлены вдаль. Поэтому важно делать перерывы при работе за компьютером или чтении. Рекомендуется отвлечься и посмотреть вдаль хотя бы на 5-10 минут после каждого часа работы или чтения.

Также, по ее словам, вредно для зрения работать в условиях недостаточного или избыточного освещения, что может привести к спазму глазных мышц и синдрому сухого глаза. Подбор правильного освещения для профессиональной деятельности является ключевым аспектом заботы о глазах.

Офтальмолог также предостерегает от привычки читать или работать за компьютером, находясь в горизонтальном положении. Это увеличивает нагрузку на мышцы шеи и может ухудшить кровоснабжение как шеи, так и глаз.