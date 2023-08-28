Врач-офтальмолог Михаил Коновалов развеяла распространенный миф о зрении в эфире программы «Жить здорово!».

Так, многие считают, что чтение в транспорте сильно ухудшает зрение. Однако врач объяснил, что, на самом деле, чтение в транспорте никак не может повлиять на остроту зрения или прогрессирование развития близорукости.

Офтальмолог отметил, что чтение в транспорте и не является ни полезным, ни вредным для зрения. При этом главной проблемой являются неправильно подобранные очки – тогда неважно, где вы в них читаете, ваше зрение всё равно будет портится.

Специалист отметил, что для каждого расстояния нужны разные очки – тогда зрение не будет портится при чтении или тогда, когда вы смотрите вблизи или вдаль.