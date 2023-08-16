Витамины, которые важны для здоровья глаз

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие витамины важны для здоровья органов зрения и почему.

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По словам эксперта, витамин А является ключевым питательным веществом для здоровья глаз. Он играет важную роль в поддержании хорошего зрения и профилактики различных заболеваний, связанных с глазами.

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Витамин А необходим для нормального функционирования роговицы, которая является внешним защитным слоем глаза, и сетчатки – тонкой светочувствительной ткани, на которой сфокусированный свет превращается в нервные импульсы, передаваемые в мозг для обработки. Благодаря витамину А, роговица и роговичный слой глаза остаются здоровыми, улучшается уровень секреции слёзной жидкости, а также сохраняется способность глаза адаптироваться к изменению уровня освещённости. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Более того, как утверждает специалист, витамин А способствует защите глаз от свободных радикалов, которые могут нанести вред тканям глаза.

Витамин А является жирорастворимым витамином, поэтому он лучше всего усваивается организмом при употреблении с пищей, содержащей жиры, например, оливковое масло, печень, красное мясо, жирные молочные продукты.

Витамины группы В

Витамины группы B, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин), также имеют ряд важных функций, связанных с поддержанием здоровья глаз. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Поддержка нервной системы. Витамины группы B играют важную роль в нормальном функционировании нервной системы, включая зрительный нерв. Они помогают поддерживать здоровье нервных клеток и передачу сигналов от глаз к мозгу.

Производство энергии. Витамины группы B являются необходимыми для метаболизма углеводов, белков и жиров, их превращения в энергию. Зрительная система является одной из самых энергоёмких систем организма, поэтому витамины группы B играют важную роль в обеспечении достаточного количества энергии для глаз.

Сохранение здоровья сосудов. Витамины группы B важны для поддержания здоровья сосудов, включая сосуды глаз. Они помогают поддерживать нормальное расширение и сужение сосудов, что способствует оптимальному кровотоку к глазам.

Источниками витамина B являются:

1. Мясо и птица: говядина, свинина, курица, индейка.

2. Рыба и морепродукты: лосось, треска, сардины, устрицы.

3. Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр.

4. Яйца.

5. Зерновые и хлебобулочные изделия: овсянка, рис, пшеница, хлеб.

6. Бобовые: горох, фасоль, чечевица.

7. Орехи и семена: фундук, арахис, семена подсолнечника.

8. Листовая зелень: шпинат, петрушка, базилик.

9. Фрукты и ягоды: апельсины, черники, бананы.

10. Авокадо.

Витамины C и E

Витамины С и E также помогают защитить глаза от повреждений свободными радикалами, которые могут возникать в результате воздействия ультрафиолетовых лучей солнца или других источников. Эти повреждения могут привести к различным проблемам глаз, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию. Кроме того, эти витамины способствуют укреплению сосудистой системы глаза и поддержанию функции сетчатки и роговицы. Видяскин Игорь Васильевич Врач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу

Витамин C можно найти во многих продуктах, таких как цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфруты), клубника, киви, манго, красный перец, брокколи, шпинат и картофель.