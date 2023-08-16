Витамины, которые важны для здоровья глаз
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие витамины важны для здоровья органов зрения и почему.
По словам эксперта, витамин А является ключевым питательным веществом для здоровья глаз. Он играет важную роль в поддержании хорошего зрения и профилактики различных заболеваний, связанных с глазами.
Витамин А необходим для нормального функционирования роговицы, которая является внешним защитным слоем глаза, и сетчатки – тонкой светочувствительной ткани, на которой сфокусированный свет превращается в нервные импульсы, передаваемые в мозг для обработки. Благодаря витамину А, роговица и роговичный слой глаза остаются здоровыми, улучшается уровень секреции слёзной жидкости, а также сохраняется способность глаза адаптироваться к изменению уровня освещённости.
Более того, как утверждает специалист, витамин А способствует защите глаз от свободных радикалов, которые могут нанести вред тканям глаза.
Витамин А является жирорастворимым витамином, поэтому он лучше всего усваивается организмом при употреблении с пищей, содержащей жиры, например, оливковое масло, печень, красное мясо, жирные молочные продукты.
Витамины группы В
Витамины группы B, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин), также имеют ряд важных функций, связанных с поддержанием здоровья глаз.
Поддержка нервной системы. Витамины группы B играют важную роль в нормальном функционировании нервной системы, включая зрительный нерв. Они помогают поддерживать здоровье нервных клеток и передачу сигналов от глаз к мозгу.
Производство энергии. Витамины группы B являются необходимыми для метаболизма углеводов, белков и жиров, их превращения в энергию. Зрительная система является одной из самых энергоёмких систем организма, поэтому витамины группы B играют важную роль в обеспечении достаточного количества энергии для глаз.
Сохранение здоровья сосудов. Витамины группы B важны для поддержания здоровья сосудов, включая сосуды глаз. Они помогают поддерживать нормальное расширение и сужение сосудов, что способствует оптимальному кровотоку к глазам.
Источниками витамина B являются:
1. Мясо и птица: говядина, свинина, курица, индейка.
2. Рыба и морепродукты: лосось, треска, сардины, устрицы.
3. Молочные продукты: молоко, йогурт, сыр.
4. Яйца.
5. Зерновые и хлебобулочные изделия: овсянка, рис, пшеница, хлеб.
6. Бобовые: горох, фасоль, чечевица.
7. Орехи и семена: фундук, арахис, семена подсолнечника.
8. Листовая зелень: шпинат, петрушка, базилик.
9. Фрукты и ягоды: апельсины, черники, бананы.
10. Авокадо.
Витамины C и E
Витамины С и E также помогают защитить глаза от повреждений свободными радикалами, которые могут возникать в результате воздействия ультрафиолетовых лучей солнца или других источников. Эти повреждения могут привести к различным проблемам глаз, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию. Кроме того, эти витамины способствуют укреплению сосудистой системы глаза и поддержанию функции сетчатки и роговицы.
Витамин C можно найти во многих продуктах, таких как цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфруты), клубника, киви, манго, красный перец, брокколи, шпинат и картофель.
Витамин E преимущественно содержится в растительных маслах (пшеничные зародыши, корица), орехах (миндаль, фисташки), семенах (подсолнечник, тыква), зелёном листовом овоще (шпинат, брокколи) и авокадо.