Диетолог назвал необходимые людям после 50 лет витамины

Когда люди достигают возраста 50 лет, их организмы встречаются изменениями, а также становятся более частыми. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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Эксперт отметил, что список витаминов, рекомендуемых после 50 лет, одинаков для мужчин и женщин. Он включает в себя витамины D3, К2, В9 и В12, которые обладают антивозрастными свойствами и защищают головной мозг от депрессии, органов дыхания, скелета и костей, предотвращают остеопороз. Кроме того, они являются важными в онкологических заболеваниях.

Гинзбург также отметил, что важным дополнением к этому списку является никотиновая кислота В3, которая помогает организму бороться с атеросклерозом и возрастными изменениями в головном мозге. Он также имеет особое значение аскорбиновой кислоты (витамина С), которая поддерживает иммунитет, стимулирует синтез коллагена и помогает предотвратить старение кожи и сосудов.

Помимо приема витаминных комплексов, Гинзбург рекомендует переходить на более здоровое и сбалансированное питание, богатое естественными витаминами и минералами. Это поможет организму получить все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и молодости.