3 заболевания сердца, которые влияют на остроту зрения

Многие считают, что зрение портится исключительно из-за долгой работы за компьютером. На самом же деле проблемы с глазами часто зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. Болезни сердца могут навредить зрению.

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Подробнее о том, какие заболевания сердечно-сосудистой системы влияют на здоровье глаз, — в материале "Рамблера".

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Гипертоническая болезнь

В исследовании, опубликованном в журнале "Рациональная фармакотерапия в кардиологии", глаза назвали зеркалом сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что артериальная гипертония влияет на состояние сетчатки глаза. Высокое кровяное давление незаметно разрушает глазное дно. На начальной стадии у человека развивается гипертоническая ангиопатия сетчатки глаза, при которой повреждаются капилляры. Вторая стадия изменения глазного дна — гипертонический ангиосклероз. За ней следуют гипертоническая ангиоретинопатия и нейроретинопатия.

При повышенном артериальном давлении снижаются цветовая и контрастная чувствительность. Нейроретинопатия приводит к атрофии зрительного нерва, то есть резкому снижению зрения. Чтобы вылечиться, нужно обязательно скорректировать артериальное давление.

Атеросклероз

Атеросклероз часто приводит к тому, что у человека возникает тромбоз сосудов сетчатки и впоследствии ухудшается зрение. Основные симптомы заболевания:

боли в области глаз;

головокружения;

головные боли;

быстрая утомляемость глаз;

легкая степень нарушения зрения.

Полная потеря зрения не характерна для атеросклероза, однако если не проводить должное лечение, то глаза могут повредиться намного сильнее, чем ожидалось изначально. Чтобы подобрать правильное лечение и определить степень запущенности заболевания, обязательно нужно обратиться к двум врачам — кардиологу и офтальмологу.

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