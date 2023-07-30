3 заболевания сердца, которые влияют на остроту зрения
Многие считают, что зрение портится исключительно из-за долгой работы за компьютером. На самом же деле проблемы с глазами часто зависят от состояния сердечно-сосудистой системы. Болезни сердца могут навредить зрению.
Подробнее о том, какие заболевания сердечно-сосудистой системы влияют на здоровье глаз, — в материале "Рамблера".
Гипертоническая болезнь
В исследовании, опубликованном в журнале "Рациональная фармакотерапия в кардиологии", глаза назвали зеркалом сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что артериальная гипертония влияет на состояние сетчатки глаза. Высокое кровяное давление незаметно разрушает глазное дно. На начальной стадии у человека развивается гипертоническая ангиопатия сетчатки глаза, при которой повреждаются капилляры. Вторая стадия изменения глазного дна — гипертонический ангиосклероз. За ней следуют гипертоническая ангиоретинопатия и нейроретинопатия.
При повышенном артериальном давлении снижаются цветовая и контрастная чувствительность. Нейроретинопатия приводит к атрофии зрительного нерва, то есть резкому снижению зрения. Чтобы вылечиться, нужно обязательно скорректировать артериальное давление.
Атеросклероз
Атеросклероз часто приводит к тому, что у человека возникает тромбоз сосудов сетчатки и впоследствии ухудшается зрение. Основные симптомы заболевания:
- боли в области глаз;
- головокружения;
- головные боли;
- быстрая утомляемость глаз;
- легкая степень нарушения зрения.
Полная потеря зрения не характерна для атеросклероза, однако если не проводить должное лечение, то глаза могут повредиться намного сильнее, чем ожидалось изначально. Чтобы подобрать правильное лечение и определить степень запущенности заболевания, обязательно нужно обратиться к двум врачам — кардиологу и офтальмологу.
Ревматизм
При ревматизме страдают сосуды, в том числе — глазные. Это может привести к васкулиту и ретиноваскулиту, то есть к сильному воспалению сосудистой оболочки глаза. Самая последняя стадия, несущая сильную угрозу зрению, — некроз сосудистой стенки глаза. Клетки повреждаются, что ведет к их преждевременной гибели. Вылечиться можно лишь в том случае, если все необходимые меры были приняты своевременно.