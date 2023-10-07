Ученые связали болезнь Альцгеймера со стрессом

Согласно новому исследованию, развитие болезни Альцгеймера может быть связано с привычным стрессом. Об этом пишет издание Mirror.

© Unsplash

Исследователи обнаружили связь между болезнью Альцгеймера и распространенной проблемой со здоровьем, с которой люди сталкиваются в течение жизни. Те, у кого диагностирован хронический стресс или депрессия, с большей вероятностью подвергаются риску возникновения наиболее распространенной формы деменции - болезни Альцгеймера, и в четыре раза выше, если страдают одновременно от стресса и депрессии.

Хронический стресс можно диагностировать, если пациент находится в состоянии стресса в течение как минимум шести месяцев.

Ученые из Каролинского института в Швеции изучили данные 44 447 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и наблюдали за ними в течение восьми лет.