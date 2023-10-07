Ученые связали болезнь Альцгеймера со стрессом
Согласно новому исследованию, развитие болезни Альцгеймера может быть связано с привычным стрессом. Об этом пишет издание Mirror.
Исследователи обнаружили связь между болезнью Альцгеймера и распространенной проблемой со здоровьем, с которой люди сталкиваются в течение жизни. Те, у кого диагностирован хронический стресс или депрессия, с большей вероятностью подвергаются риску возникновения наиболее распространенной формы деменции - болезни Альцгеймера, и в четыре раза выше, если страдают одновременно от стресса и депрессии.
Хронический стресс можно диагностировать, если пациент находится в состоянии стресса в течение как минимум шести месяцев.
Ученые из Каролинского института в Швеции изучили данные 44 447 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет и наблюдали за ними в течение восьми лет.
По словам Акселя К. Карлссона, одного из авторов исследования и доцента кафедры нейробиологии, медицинских наук и общества Каролинского института, «риск все еще очень мал, а причинно-следственная связь неизвестна, но, тем не менее, открытие важно потому, что оно позволяет нам улучшить профилактические усилия и понять связи с другими факторами риска деменции».