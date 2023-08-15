Ученые выяснили, какие продукты защищают от деменции

В мозге людей с болезнью Альцгеймера фиксируется дефицит ряда важных антиоксидантов. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения эксперимента, результаты которого опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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Исследователи проанализировали образцы мозга, пожертвованного как здоровыми донорами, так и людьми с деменцией.

"В мозге людей с болезнью Альцгеймера были значительно более низкие уровни лютеина, зеаксантина, ангидролютеина, ретинола, ликопина и альфа-токоферола, неидентифицированного метаболита ксантофилла", – говорится в исследовании.

Лютеином богаты, например, шпинат, черника и брокколи. Зеаксантин содержится в паприке, кукурузе, персиках, а ретинол – в рыбьем жире, молоке и сливочном масле.

Болезнь Альцгеймера представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, от которого, по различным оценкам, страдают 33 миллиона человек во всем мире.