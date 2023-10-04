Онколог Орлов рассказал, у кого чаще всего развивается рак молочной железы
О раке молочной железы рассказал Андрей Орлов, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области.
Специалист напомнил, что у женщин рак молочной железы на втором месте по распространенности после рака кожи.
Развитие опухоли, по словам врача, могут спровоцировать разные факторы. Так, в группе риска находятся курящие и злоупотребляющие алкоголем женщины, а также те, у кого:
- низкая физическая активность
- избыточная масса тела
- нарушена репродуктивная функция (ранняя менструация, аборты или поздние роды)
Кроме того, в развитии этого диагноза роль играет наследственность — наличие у близких родственников рака молочной железы в анамнезе. Также внимательными к здоровью стоит быть тем, у кого есть доброкачественные образования (фибромы, фиброаденомы).
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