Наличие уплотнений в груди, изменение цвета кожи, формы и размера груди являются основными симптомами рака молочной железы. Об этом сообщает "МК" с ссылкой на слова экспертов Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

Также, по словам специалистов, при данной форме онкологии на молочных железах становится четко видно расширение поверхностных вен и втяжение кожи. В более тяжелых случаях появляются язвы на коже и возникает эффект лимонной корки.

Помимо этого, при раке груди может втягиваться сосок, а из него самого – появляться выделения. Молочные железы из-за развивающейся онкологии становятся более ассиметричными, а подмышечные лимфатические узлы увеличиваются, обратили внимание врачи.

Для своевременного выявления заболевания важно регулярно проводить самообследование груди и ежегодно проходить профилактические осмотры, резюмировали эксперты.