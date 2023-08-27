Рак молочной железы: причины и симптомы
Рак молочной железы входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире. Согласно статистике, ежегодно в России его выявляют у 50 тысяч женщин. С онкологическим заболеванием сталкивается каждая 16 женщина в стране. Однако оно встречается и у мужчин, но гораздо реже.
Почему возникает рак молочной железы и какие симптомы указывают на его развитие? Рассказываем в материале "Рамблера".
Причины развития рака молочной железы
Рак молочной железы возникает, когда некоторые клетки молочной железы начинают ненормально расти. Эти клетки делятся быстрее, чем здоровые клетки, и продолжают накапливаться, образуя комок или массу. Клетки могут распространяться, метастазировать, через грудь в лимфатические узлы или в другие части тела.
Рак молочной железы чаще всего начинается с клеток в протоках, вырабатывающих молоко - инвазивная протоковая карцинома. Также он может начаться в железистой ткани, называемой дольками - инвазивная дольковая карцинома, или в других клетках или тканях внутри молочной железы.
Риск развития заболевания увеличивают гормональные факторы, образ жизни и окружающая среда. Однако ученым пока неясно, почему у некоторых людей, у которых нет факторов риска, развивается рак, в то время как у других людей с факторами риска этого не происходит. Исследователи предполагают, что рак молочной железы вызван сложным взаимодействием генетической структуры человека и окружающей среды.
Ученые выявили несколько генов, которые при наследовании с большей вероятностью вызывают рак молочной железы. Их много, но наиболее распространенными и хорошо изученными являются BRCA1 и BRCA2. Шансы на развитие рака молочной железы намного выше при наличии этих конкретных мутаций.
Факторы риска
- Пол. У женщин гораздо больше шансов заболеть раком молочной железы, чем у мужчин.
- Возраст. С возрастом риск заболеть раком молочной железы возрастает.
- Наличие заболевания среди членов семьи. Если у вашей матери, сестры или дочери был диагностирован рак молочной железы, особенно в молодом возрасте, риск заболеть раком молочной железы повышается.
- Радиационное облучение: прохождение лучевой терапии грудной клетки в детстве или в молодом возрасте.
- Ожирение.
- Начало менструации до 12 лет.
- Начинающаяся менопауза в более старшем возрасте.
- Рождение первого ребенка после 30 лет.
- Отсутствие беременностей.
- Гормональная терапия в постменопаузе. Женщины, которые принимают гормональные препараты, сочетающие эстроген и прогестерон, для лечения признаков и симптомов менопаузы, имеют повышенный риск развития рака молочной железы.
- Употребление алкоголя.
Однако наличие одного или даже нескольких факторов риска развития рака молочной железы не обязательно означает, что у человека разовьется рак молочной железы.
Симптомы рака молочной железы
- Опухоль или утолщение в груди, которое на ощупь отличается от окружающих тканей
- Изменение размера, формы или внешнего вида груди
- Изменения кожи в области груди, появление ямочек
- Шелушение, образование корки или отслаивание пигментированного участка кожи, окружающего сосок (ареолу)
- Покраснение или изъязвление кожи на груди, похожее на кожуру апельсина
Когда следует обратиться к врачу
Если вы обнаружили опухоль или другие изменения в своей груди — даже если недавняя маммография была в норме, — запишитесь на прием к врачу для оперативного обследования.
Женщины в возрасте 40 лет и старше также должны ежегодно проходить маммографию.