Рак молочной железы: причины и симптомы

Рак молочной железы входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей в мире. Согласно статистике, ежегодно в России его выявляют у 50 тысяч женщин. С онкологическим заболеванием сталкивается каждая 16 женщина в стране. Однако оно встречается и у мужчин, но гораздо реже.

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Почему возникает рак молочной железы и какие симптомы указывают на его развитие? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Причины развития рака молочной железы

Рак молочной железы возникает, когда некоторые клетки молочной железы начинают ненормально расти. Эти клетки делятся быстрее, чем здоровые клетки, и продолжают накапливаться, образуя комок или массу. Клетки могут распространяться, метастазировать, через грудь в лимфатические узлы или в другие части тела.

Рак молочной железы чаще всего начинается с клеток в протоках, вырабатывающих молоко - инвазивная протоковая карцинома. Также он может начаться в железистой ткани, называемой дольками - инвазивная дольковая карцинома, или в других клетках или тканях внутри молочной железы.

Риск развития заболевания увеличивают гормональные факторы, образ жизни и окружающая среда. Однако ученым пока неясно, почему у некоторых людей, у которых нет факторов риска, развивается рак, в то время как у других людей с факторами риска этого не происходит. Исследователи предполагают, что рак молочной железы вызван сложным взаимодействием генетической структуры человека и окружающей среды.

Ученые выявили несколько генов, которые при наследовании с большей вероятностью вызывают рак молочной железы. Их много, но наиболее распространенными и хорошо изученными являются BRCA1 и BRCA2. Шансы на развитие рака молочной железы намного выше при наличии этих конкретных мутаций.

Факторы риска Пол. У женщин гораздо больше шансов заболеть раком молочной железы, чем у мужчин.

Возраст. С возрастом риск заболеть раком молочной железы возрастает.

Наличие заболевания среди членов семьи. Если у вашей матери, сестры или дочери был диагностирован рак молочной железы, особенно в молодом возрасте, риск заболеть раком молочной железы повышается.

Радиационное облучение: прохождение лучевой терапии грудной клетки в детстве или в молодом возрасте.

Ожирение.

Начало менструации до 12 лет.

Начинающаяся менопауза в более старшем возрасте.

Рождение первого ребенка после 30 лет.

Отсутствие беременностей.

Гормональная терапия в постменопаузе. Женщины, которые принимают гормональные препараты, сочетающие эстроген и прогестерон, для лечения признаков и симптомов менопаузы, имеют повышенный риск развития рака молочной железы.

Употребление алкоголя.

Однако наличие одного или даже нескольких факторов риска развития рака молочной железы не обязательно означает, что у человека разовьется рак молочной железы.

Симптомы рака молочной железы

Опухоль или утолщение в груди, которое на ощупь отличается от окружающих тканей

Изменение размера, формы или внешнего вида груди

Изменения кожи в области груди, появление ямочек

Шелушение, образование корки или отслаивание пигментированного участка кожи, окружающего сосок (ареолу)

Покраснение или изъязвление кожи на груди, похожее на кожуру апельсина

Когда следует обратиться к врачу

Если вы обнаружили опухоль или другие изменения в своей груди — даже если недавняя маммография была в норме, — запишитесь на прием к врачу для оперативного обследования.