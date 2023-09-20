Шансы на выздоровление при онкологическом заболевании значительно зависят от стадии, на которой оно выявляется. Какие виды рака сложнее всего обнаружить, сообщает издание The Sun с ссылкой на данные независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Рак кишечника на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, отмечают специалисты. При этом он считается одним из наиболее опасных форм онкологии, уступая в данном случае лишь раку легких.

Рак поджелудочной железы характеризуется самым низким уровнем выживаемости среди всех распространенных видов рака. Более половины пациентов умирают в течение 3 месяцев после постановки диагноза. Поначалу он дает о себе знать болевыми ощущениями в области живота и потерей лишних килограммов, на что люди не всегда обращают должное внимание.

Рак яичников также называют "тихим убийцей", так как очевидные симптомы, как правило, проявляются только тогда, когда болезнь достигла поздней стадии.