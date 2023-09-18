Тошнота или болевые ощущения в животе после приема пищи могут свидетельствовать об онкологии. Об этом "МедикФоруму" заявил врач-онколог, эндоскопист Иван Карасев.

По словам специалиста, зачастую пациенты с раком рассказывают появляющемся в связи с употреблением пищи дискомфорте. Например, они жалуются на тошноту и опоясывающую тело боль. Как правило, подобное состояние беспокоит их во время еды либо в течение двух часов после.

Регулярное возникновение указанных неприятных ощущений является поводом для обращения за медицинской помощью, отметил онколог. Он также обратил внимание, что раку свойственны повышение температуры тела при отсутствии признаков инфекции (кашель, насморк), увеличение лимфоузлов и резкое похудение.