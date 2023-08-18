Онколог рассказал, как снизить риск развития рака груди

Рак молочной железы является самым распространенным видом "женского" рака. Как снизить риск развития болезни, "Аргументам и Фактам" рассказал заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук Александр Петровский.

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По словам специалиста, случаи наследственного рака груди составляют примерно 10%. Остальные же 90% относятся к так называемым спорадическим ракам, которые провоцируют влияющие на организм в течение всей жизни факторы.

Среди них врач отметил курение, употребление алкоголя, аборты, отсутствие беременностей (в том числе их малое количество, а именно – менее двух) и избыточный вес. Он обратил внимание на то, что лишние килограммы и гиподинамия в 2 раза увеличивают не только риск рака молочной железы, но и других связанных с метаболическим синдромом опухолевых заболеваний.

"Объясняется это тем, что подкожная жировая клетчатка – источник выработки эстрогенов, а это благодатная почва для возникновения и роста гормонозависимых опухолей".

У женщин с регулярной физической нагрузкой, в свою очередь, шансы развития рака груди значительно ниже в сравнении с пациентками с гиподинамией. Под нагрузкой в данном случае понимается ежедневная физическая активность в течение 10–20 минут, отметил онколог.