Как отличить мигрень от головной боли: видео
Бывает трудно точно определить причину болей и недомогания. В результате, симптомы некоторых неврологических расстройств, таких как мигрень, часто остаются незамеченными.
Мигрень часто путают с головной болью, однако это две разных проблемы.
Причины:
- Приступы мигрени появляются в результате спазма кровеносных сосудов мозга.
- Головная боль может быть вызвана различными физиологическими причинами.
Интенсивность:
- Боль во время приступа мигрени имеет пульсирующий характер и может длиться до 72 часов.
- Обычная головная боль имеет давящий характер и проходит через несколько часов.
Сопутствующие симптомы:
- При мигрени может наблюдаться световая и звуковая боязнь, тошнота и рвота. Также мигрень может сопровождаться аурой – зрительными, ощущаемыми нарушениями, которые предвещают приступ.
- Для головной боли такие симптомы не характерны.
Мигрень – это приступообразное заболевание с определенными симптомами. Обычная головная боль менее интенсивна, кратковременна и не носит столь выраженный приступообразный характер.
Об этом рассказала в своем видео провизор Ксения Казакевич.
Ранее мы писали о том, чем опасен холестерин и как его снизить.
Рамблер: главные новости