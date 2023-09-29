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Как отличить мигрень от головной боли: видео

Бывает трудно точно определить причину болей и недомогания. В результате, симптомы некоторых неврологических расстройств, таких как мигрень, часто остаются незамеченными.

Мигрень часто путают с головной болью, однако это две разных проблемы.

Причины:
  • Приступы мигрени появляются в результате спазма кровеносных сосудов мозга.
  • Головная боль может быть вызвана различными физиологическими причинами.
Интенсивность:
  • Боль во время приступа мигрени имеет пульсирующий характер и может длиться до 72 часов.
  • Обычная головная боль имеет давящий характер и проходит через несколько часов.
Сопутствующие симптомы:
  • При мигрени может наблюдаться световая и звуковая боязнь, тошнота и рвота. Также мигрень может сопровождаться аурой – зрительными, ощущаемыми нарушениями, которые предвещают приступ.
  • Для головной боли такие симптомы не характерны.

Мигрень – это приступообразное заболевание с определенными симптомами. Обычная головная боль менее интенсивна, кратковременна и не носит столь выраженный приступообразный характер.

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Об этом рассказала в своем видео провизор Ксения Казакевич.

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