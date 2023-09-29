Бывает трудно точно определить причину болей и недомогания. В результате, симптомы некоторых неврологических расстройств, таких как мигрень, часто остаются незамеченными.

Мигрень часто путают с головной болью, однако это две разных проблемы.

Приступы мигрени появляются в результате спазма кровеносных сосудов мозга.

Головная боль может быть вызвана различными физиологическими причинами. Причины:

Боль во время приступа мигрени имеет пульсирующий характер и может длиться до 72 часов.

Обычная головная боль имеет давящий характер и проходит через несколько часов. Интенсивность:

При мигрени может наблюдаться световая и звуковая боязнь, тошнота и рвота. Также мигрень может сопровождаться аурой – зрительными, ощущаемыми нарушениями, которые предвещают приступ.

Для головной боли такие симптомы не характерны. Сопутствующие симптомы:

Мигрень – это приступообразное заболевание с определенными симптомами. Обычная головная боль менее интенсивна, кратковременна и не носит столь выраженный приступообразный характер.

Об этом рассказала в своем видео провизор Ксения Казакевич.