Гепатолог назвала признаки того, что ваша печень заплыла жиром

О том, как понять, что у вашей печени жировая болезнь, порталу «МедикФорум» объяснила врач-гепатолог Алла Южнова.

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По ее словам, жировую болезнь называют стеатозом, при нем она накапливает жир и постепенно необратимо повреждается. Со временем развиваются серьезные осложнения, способные привести к печеночной недостаточности и к развитию онкологии.

Врач объяснила, что стеатоз на ранних стадиях никак не проявляется. По ее словам опасными сигналами являются:

усталость;

неожиданная потеря веса;

дискомфорт в животе;

увеличенная печень.

При прогрессировании жировой болезни возникает цирроз печени или неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени. Тогла возникают более яркие симптомы вроде постоянных болей в животе, вхдутия, зуда, желтухи, синяков и коровотечений, черного стула, рвоты с кровью.