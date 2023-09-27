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Гепатолог назвала признаки того, что ваша печень заплыла жиром

О том, как понять, что у вашей печени жировая болезнь, порталу «МедикФорум» объяснила врач-гепатолог Алла Южнова.

Гепатолог назвала признаки того, что ваша печень заплыла жиром
© Unsplash

По ее словам, жировую болезнь называют стеатозом, при нем она накапливает жир и постепенно необратимо повреждается. Со временем развиваются серьезные осложнения, способные привести к печеночной недостаточности и к развитию онкологии.

Врач объяснила, что стеатоз на ранних стадиях никак не проявляется. По ее словам опасными сигналами являются:

  • усталость;
  • неожиданная потеря веса;
  • дискомфорт в животе;
  • увеличенная печень.

При прогрессировании жировой болезни возникает цирроз печени или неалкогольный стеатогепатит или цирроз печени. Тогла возникают более яркие симптомы вроде постоянных болей в животе, вхдутия, зуда, желтухи, синяков и коровотечений, черного стула, рвоты с кровью.

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