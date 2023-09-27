Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье печени. Об этом пишет RuNews24.ru.

По словам медика, для поддержания здоровья печени необходимо питаться разнообразно, есть много овощей, фруктов, зерновых и бобовых, а также пить достаточное количество воды в течение дня.

Важно исключить или значительно ограничить употребление фастфуда, жареных и консервированных напитков, алкоголя и сладкой газировки, особенно, если у человека есть хронические заболевания. При наличии патологий печени врачи назначают лечебную диету – стол № 5.