Врач Бурдакова перечислила 5 правил питания для оздоровления печени
Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье печени. Об этом пишет RuNews24.ru.
По словам медика, для поддержания здоровья печени необходимо питаться разнообразно, есть много овощей, фруктов, зерновых и бобовых, а также пить достаточное количество воды в течение дня.
Важно исключить или значительно ограничить употребление фастфуда, жареных и консервированных напитков, алкоголя и сладкой газировки, особенно, если у человека есть хронические заболевания. При наличии патологий печени врачи назначают лечебную диету – стол № 5.
Кроме того, медик выделила пять простых правил, которых надо придерживаться при соблюдении лечебной диеты. Так, необходимо регулярно питаться, до 4-5 раз в день, не переедать, употребляя небольшие порции, не пропускать приемы пищи, есть блюда комнатной температуры и стараться готовить на пару, запекать или тушить без масла.