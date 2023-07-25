Названа одна из причин воспаления седалищного нерва: видео
Ишиас – это неврологическое заболевание, которое проявляется острой или ноющей болью в нижней части спины и ногах.
Оно обусловлено сдавливанием седалищного нерва, который начинается в нижней части спины.
Одной из причин длительного воспаления седалищного нерва может быть вирус герпеса. Помимо появления характерных пузырьков на губах и слизистых, этот вирус также может поражать нервную систему, включая седалищный нерв.
Когда стволы нервов защемлены в них нарушается кровоток, из-за чего падает местный иммунитет. Именно в таких местах начинает активно размножаться вирус герпеса. Когда герпеса становится слишком много, он прорывает оболочку нерва и выходит на поверхность кожи в виде герпетических высыпаний.
Если у пациента есть история герпеса и он испытывает боли в нижней части спины и ногах, то стоит обратиться к специалисту для диагностики и лечения.
Об этом рассказал в своем видео врач Владимир Демченко.
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