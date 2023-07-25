Ишиас – это неврологическое заболевание, которое проявляется острой или ноющей болью в нижней части спины и ногах.

Оно обусловлено сдавливанием седалищного нерва, который начинается в нижней части спины.

Одной из причин длительного воспаления седалищного нерва может быть вирус герпеса. Помимо появления характерных пузырьков на губах и слизистых, этот вирус также может поражать нервную систему, включая седалищный нерв.

Когда стволы нервов защемлены в них нарушается кровоток, из-за чего падает местный иммунитет. Именно в таких местах начинает активно размножаться вирус герпеса. Когда герпеса становится слишком много, он прорывает оболочку нерва и выходит на поверхность кожи в виде герпетических высыпаний.

Если у пациента есть история герпеса и он испытывает боли в нижней части спины и ногах, то стоит обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Об этом рассказал в своем видео врач Владимир Демченко.