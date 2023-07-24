Что делать, если свело ногу: видео
Судороги ног – это неприятный симптом, которой может возникнуть в любом возрасте.
Спазмы происходят в результате резкого сокращения мышцы, что приводит к болезненным ощущениям и ограничению движения.
Почему возникают судороги?
В большинстве случаев это связано с перенапряжением мышц и их усталостью. Также судороги могут быть следствием недостатка некоторых витаминов и минералов, таких как калий, магний и кальций.
Что делать, если у вас сводит ногу судорогой?
В первую очередь необходимо расслабить мышцу. Для этого можно попробовать следующие методы:
- Медленно и осторожно протянуть ногу в направлении стопы, чтобы растянуть мышцу.
- Массажировать мышцу легкими круговыми движениями.
- Принять теплый душ или приложить теплый компресс.
Если судороги возникают регулярно и сопровождаются другими симптомами, например, отеком или покраснением, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения.
Об этом рассказал в своем видео врач Антон Клочков.
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