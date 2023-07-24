Судороги ног – это неприятный симптом, которой может возникнуть в любом возрасте.

Спазмы происходят в результате резкого сокращения мышцы, что приводит к болезненным ощущениям и ограничению движения.

Почему возникают судороги?

В большинстве случаев это связано с перенапряжением мышц и их усталостью. Также судороги могут быть следствием недостатка некоторых витаминов и минералов, таких как калий, магний и кальций.

Что делать, если у вас сводит ногу судорогой?

В первую очередь необходимо расслабить мышцу. Для этого можно попробовать следующие методы:

Медленно и осторожно протянуть ногу в направлении стопы, чтобы растянуть мышцу.

Массажировать мышцу легкими круговыми движениями.

Принять теплый душ или приложить теплый компресс.

Если судороги возникают регулярно и сопровождаются другими симптомами, например, отеком или покраснением, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения.

Об этом рассказал в своем видео врач Антон Клочков.