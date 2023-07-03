Варикозное расширение вен – это хроническое заболевание, характеризующееся увеличением размеров и деформацией вен, обычно на нижних конечностях. Оно развивается из-за нарушения нормального кровотока в венах.

Одной из главных причин развития варикоза является наследственная предрасположенность. Также риск возникновения заболевания повышается при наличии ряда факторов, таких как ожирение, беременность, стоячая или сидячая работа, недостаток физической активности, использование гормональных препаратов и других причин, которые могут вызывать застой крови в венах.

Варикоз может прогрессировать и привести к осложнениям. Одно из наиболее серьезных осложнений – образование сгустков крови внутри вен. Это может привести к развитию тромбофлебита или даже легочной эмболии, что является жизнеугрожающим состоянием.

Варикозное расширение вен является серьезным заболеванием, которое требует внимания и своевременного лечения.

Своевременное обращение к специалисту поможет предотвратить прогрессирование заболевания и снизить риск осложнений.

Об этом рассказал врач Сергей Длин.