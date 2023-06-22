В организме человека все взаимосвязано, поэтому даже самые незначительные внешние изменения могут говорить о более глубоких проблемах.

Ногти могут быть важным индикатором здоровья человека. Их состояние может свидетельствовать о наличии или отсутствии различных проблем в организме.

По виду ногтевых пластин можно определить многие внутренние заболевания. Например, значительное увеличение и округление концов ногтя может быть признаком недостатка кислорода в организме. Это может произойти из-за ряда причин, таких как болезни легких или сердца, а также у курильщиков.

Еще одним признаком проблем со здоровьем, который можно определить по состоянию ногтей, является хрупкость. Если ногти стали ломкими и хрупкими, это может быть признаком недостатка железа в организме.

Если вы заметили какие-либо изменения в состоянии своих ногтей, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и выявления возможных проблем со здоровьем.

Об этом рассказал врач-эндокринолог Максим Кузнецов.